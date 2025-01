Juventus, contro il Milan la prima svolta della stagione?

Inizierà questa sera la final four della Supercoppa Italiana. Se il primo round vedrà di fronte Inter e Atalanta, domani sarà la Juventus che andrà alla ricerca della finalissima del 6 gennaio (qui i convocati per il Milan). Avversario di serata il nuovo Milan di Sergio Conceicao, una squadra allo sbando ma che – paradossalmente – è diventata ancora più indecifrabile grazie a una guida tecnica che ancora deve farsi conoscere dai suoi nuovi calciatori, che potrebbero acquisire quella forza mentale in più, usuale quando si cambia guida tecnica.

Juventus, la prima svolta stagionale?

Ma questo è un discorso che non deve influenzare scelte e missione di Thiago Motta, che dopo l’ultimo pareggio in campionato, all’Allianz contro la Fiorentina, cerca la prima, vera svolta di una stagione fino a ora altalenante. Alzare il primo trofeo della stagione invertirebbe immediatamente il trend, ma soprattutto consegnerebbe alla formazione bianconera quella dose di coraggio e consapevolezza utile per far di nuovo paura alle prime della classe.

Francisco vs Sergio per 90′ di adrenalina

Si parte domani e si parte dal Milan, la Juventus deve decidere cosa fare del proprio futuro e deve farlo a partire da domani: serve una squadra all’altezza della situazione, all’altezza di uno scontro diretto che vale una finale. Motta si aspetta risposte importanti da quei big chiamati per spostare gli equilibri, con un occhio speciale verso Francisco Conceicao, pronto a sfidare papà Sergio. Saranno 90′ (più eventuali rigori) di adrenalina pura, per la prima svolta di questa stagione ancora anonima.