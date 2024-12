Juventus, convocati per la Supercoppa: confermato Danilo out

La Juventus ha diramato ufficialmente i convocati in vista della Supercoppa Italiana a Riad.

Venerdì sera la formazione bianconera giocherà la semifinale contro il Milan. E lo farà con la rosa quasi al completo. Al di là dei lungo degenti Bremer e Cabal, Thiago Motta porterà con sé tutti gli effettivi a sua disposizione. Non ci saranno invece Danilo e i soliti Arthur. I due brasiliani sono stati messi fuori rosa. L’ex Barcellona a inizio stagione, mentre l’ormai ex capitano è stato messo fuori rosa nelle scorse ore. L’addio di Danilo è ormai imminente e non sarà quindi con la squadra nemmeno in Supercoppa.

Ecco la lista dei convocati della Juventus per il primo trofeo della stagione, in palio in Arabia Saudita.

La situazione ormai precipitata con il brasiliano ex Real Madrid e Manchester City pone un interrogativo sulle strategie di mercato della Juventus. Se a gennaio finora era previsto almeno un ingresso in difesa, a questo punto sembra chiaro che dovranno essere due gli innesti. Alla formazione del tecnico bianconero potrebbero anche bastare due centrali pur vista la duttilità di Kalulu. Ma le valutazioni finali sono ancora tutte da fare.