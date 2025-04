Juventus, nuovi sponsor per i bianconeri: le novità

L’anticipazione di SportBusiness trova conferme: Jeep e VisitDetroit stanno parlando per proporsi come sponsor di maglia congiunto alla Juventus. Non è l’unica ipotesi al vaglio degli uomini della Continassa e l’intesa non è vicina, ma in questa direzione qualcosa si muove. Così sul suo profilo X, il nostro Giovanni Albanese. Ecco il tweet:

Juventus, chi è VisitDetroit

VisitDetroit è l’unica organizzazione che promuove la regione metropolitana di Detroit a livello regionale, nazionale e internazionale come destinazione per congressi, incontri d’affari e turismo. Ha come obiettivo quello di sostenere e servire il secondo settore economico più importante della zona e per farlo Visit Detroit collabora con la comunità imprenditoriale dell’area di Detroit e Windsor, con organizzazioni civiche e con gli uffici governativi locali delle contee di Wayne, Oakland e Macomb.

Non si tratta di un ente governativo, né di una fondazione benefica, Visit Detroit è un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, che si occupa dello sviluppo economico e che riceve finanziamenti da diverse fonti, tra cui:

Un contributo del 2% (non una tassa) da tutti gli hotel e motel con 35 o più camere per ospiti temporanei situati nelle contee di Wayne, Oakland e Macomb;

da tutti gli hotel e motel con 35 o più camere per ospiti temporanei situati nelle contee di Wayne, Oakland e Macomb; Quote associative provenienti dalla comunità imprenditoriale, dal settore privato e da organizzazioni commerciali e di servizi.

La clientela a cui si rivolge Visit Detroit è composta da uomini d’affari e turisti con l’obiettivo di massimizzare l’impatto economico., promuovendo e vendendo le attività presenti nella regione metropolitana di Detroit. «In collaborazione con partner, stakeholder e clienti, il nostro scopo è sostenere il continuo miglioramento della regione come una destinazione turistica dinamica e memorabile», si legge sul sito ufficiale di Visit Detroit, che nella collaborazione con la Juve troverebbe una vetrina davvero importante ed è il motivo per cui le due società, senza dimentica Jeep, stanno trattando per un accordo da concretizzare per il via del Mondiale per Club.