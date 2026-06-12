In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedi 11 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

0.00 Live finito, segui tutte le notizie sul sito.

23.50 Tra Comolli e la Juve era finita da un pezzo, esattamente come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Non può valere il concetto “era stato confermato dopo l’ultima di campionato, hanno cambiato idea ieri”. Non è così. Vi abbiamo anche svelato un ultimo tentativo di condivisione sui nomi del mercato negli ultimi 7-10 giorni. Della serie: dimmi chi vuoi, cercherò di prenderlo.

Ma alle spalle c’era il naufragio dell’affare Alisson che aveva già deteriorato i rapporti perché Spalletti lo avrebbe preferito a chiunque (compreso Dibu Martinez) e si era speso in prima persona. Tuttavia il famoso tentativo di condivisione (o di parlare la stessa lingua, come raccontato) ha portato a ulteriori incomprensioni: ritardi, lungaggini, inseguimenti, nessun obiettivo centrato con la rapidità che in certi casi serve. L’ennesimo naufragio, l’ultimo, di un rapporto ormai finito da tempo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.45 Monza, sondaggio per Lazzari della Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.40 Raccontiamo la giornata del Sassuolo. Nella tarda mattinata i primi rumors, poi confermati, di un forte interesse della Juventus per coprire il ruolo di Amministratore Delegato con Giovanni Carnevali. Per l’ora di pranzo era stato convocato un summit per parlare del futuro di Armand Laurienté: dopo i sondaggi di Besiktas e di un paio di club francesi, si stava ragionando su qualche possibile proposta proveniente dalla Premier League.

Ma proprio in quei minuti Carnevali ha comunicato, a seguito di un colloquio con la proprietà emiliana evidentemente delle ore precedenti, che aveva chiesto e ottenuto di essere liberato per andare alla Juventus. L’attesa era soltanto per i tempi tecnici legati alla fine del rapporto con Comolli. A quel punto il summit per Laurienté è stato sospeso, il ribaltone in casa Sassuolo era stato servito. Sintesi di oltre un decennio di grandi rapporti tra Carnevali e la famiglia Squinzi che mai avrebbe potuto comprendere intoppi o incomprensioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.35 Nelle ultime ore si è parlato di una possibile riapertura della trattativa per portare Davide Frattesi al Napoli. Non abbiamo riscontri o conferme. Il Napoli lo aveva cercato con forza nelle precedenti sessioni di mercato, quando la valutazione era considerata troppo alta (oltre 40 milioni). Il Napoli ha altri obiettivi, a centrocampo molto dipenderà dal futuro di Anguissa e il sogno resta Adrien Rabiot. Frattesi è sempre considerato da qualche club straniero (Nottingham compreso), ma per il momento non ha fretta. E ripetiamo quanto vi abbiamo svelato a partire da lunedì, l’interista vuole aspettare le decisioni della Juventus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.30 Romagnoli-Al Saad, via libera entro il weekend.

23.05 Da diverse settimane vi abbiamo svelato alcuni retroscena su Matteo Tognozzi, giovane direttore sportivo molto stimato da Luciano Spalletti. Tognozzi ha aspettato un segnale fino a 48 ore per un ritorno in bianconero, possiamo aggiungere che nelle ultime ore Marinakis (proprietario di Olympiacos, Nottingham Forest e Rio Ave) gli ha affidato un ruolo da direttore generale dei club di riferimento con sede operativa a Londra. Un ruolo molto importante che Tognozzi ha accettato. Nel frattempo Comolli, non certo una sorpresa assoluta per chi ci segue, sta per lasciare i bianconeri: le prossime ore saranno importanti per memorizzare se Tognozzi confermerà quella scelta oppure se ci sarà un ritorno di fiamma bianconero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.00 Giornata importante sul fronte Nico Paz-Como. C’è stato un contatto tra il club lombardo e il Real Madrid con un’apertura per il trequartista. Una novità rispetto alla posizione degli ultimi giorni, probabilmente anche perché – con l’insediamento di Mourinho – si sta avvicinando Bernardo Silva e il Real deve fare alcune scelte. Le condizioni vengono giudicate dal Como per il momento un po’ troppo alte, ma verranno fatti alcuni ragionamenti per individuare una soluzione. Di sicuro il Real non è più tanto sicuro di trattenere Nico Paz. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22.45 In attesa che Allegri si liberi dal Milan. Ecco i dettagli del suo nuovo contratto con il Napoli come rivelati dal nostro Alfredo Pedullà: due anni con opzione per un’altra stagione.

20.10 Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, sotto la presidenza di Florentino Pérez, ha deciso di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029.

José Mourinho entrerà a far parte del Real Madrid il 13 luglio, giorno di inizio della preparazione precampionato.

19.44 La Lazio non è in vendita: arriva la smentita di Claudio Lotito alla Dire nei corridoi del Senato: “Voglio sognare per il presente e per il futuro”.

19.00 Sempre più vicino l’annuncio dell’addio di Damien Comolli. A quel punto, la Juventus si fionderà su Giovanni Carnevali.

18.00 Cesc Fabregas dopo il rinnovo di Jean Butez: “Uno dei migliori della Serie A”.

17.30 Il portiere del Como Jean Butez, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo rinnovo di contratto fino al 2030: “Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l’inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto”.

16.45 Pedullà: “Comolli, nelle prossime ore verrà formalizzata la fine del rapporto con la Juventus. Poi Carnevali“.

16.15 UFFICIALE Jean Butez ha rinnovato con il Como fino al 2030: è arrivato il comunicato ufficiale.

16.10 ESCLUSIVA Longari: “Newcastle in chiusura per Victor Munoz dell’Osasuna. Le visite sarebbero in USA ma solo dopo la chiusura totale del deal. Affare superiore ai 40 milioni di euro, bonus compresi”.

16.00 Alfredo Pedullà sul Lecce: “Sean Sogliano, attuale direttore sportivo del Verona, ha incontro il presidente Sticchi Damiani, tra i due c’è un rapporto di grande stima. A Sogliano il Lecce ha proposto un programma pluriennale, carta bianca, riorganizzazione del club. E anche una risposta abbastanza rapida visto che siamo quasi a metà giugno. Sogliano è tentato, ma ha un rapporto (e un contratto) con il Verona, quindi dovrà prima consultarsi con il suo attuale club e sta già lavorando per la scelta del nuovo allenatore. La risposta non tarderà, fino a quel momento possiamo fare solo cronaca. E soltanto quando il Lecce non avrà la certezza di arrivare a Sogliano penserà a nuove figure dirigenziali”.

14:35 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Juve dialoga con Giovanni Carnevali per la sostituzione di Comolli.

14:05 Ufficiale: Cagliari, Pisacane rinnova fino al 2028 con opzione per un terzo anno.

12:30 Juventus, sempre più in discussione la posizione di Damien Comolli. L’amministratore delegato sarebbe prossimo all’uscita dal club e potrebbe lasciare il club bianconero. L’addio potrebbe concretizzarsi nel prossimo CdA. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, un nome per il possibile avvicendamento sarebbe quello di Giovanni Carnevali del Sassuolo.

11.50 Così il nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco, ha parlato di alcuni giocatori mercato nella conferenza di presentazione: “È logico che vorrei che Orsolini diventasse una bandiera di questo club. Raimondo? Vorrei averlo con noi dall’inizio. È un giovane molto interessante e quantomeno vorrei vederlo in sede di preparazione. So che è molto richiesto ma vorrei giudicarlo sul campo perché gli 11 gol segnati con il Frosinone sono un bel biglietto da visita”.

11.47 UFFICIALE – Il Lecce rinnova anche il contratto di Gorter, Niko Kovac e Marlon Ubani fino al 2029.

11.35 L’amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, a Sky: “Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto ‘dimettiti’. Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto. Ci aspettiamo che si dimetta”.

10.58 UFFICIALE – Banda, Gallo e Ramadani restano al Lecce. Il comunicato: L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento di un anno del contratto in essere con i calciatori Lameck Banda, Antonino Gallo e Ylber Ramadani.

La nuova scadenza contrattuale dei tre giallorossi è stata così portata al 30 giugno 2027.

10.33 UFFICIALE – Roberto Breda saluta il Padova. Ecco il comunicato: “La società Calcio Padova comunica di aver incontrato il tecnico Roberto Breda per informarlo della decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva oltre la scadenza naturale del 30 giugno 2026”.

9.30 Comunicato della Lazio: “In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della S.S. Lazio, la Società smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club”.

8.30 L’attaccante del Como, Alvaro Morata, parla così del suo futuro al podcast “El camino de Mario”: “Spero di restare al Como, ho un contratto, ma tutto può succedere. Magari l’allenatore mi lascerà andare. Magari hanno altre opzioni e lo capirei perfettamente perché non è stata una buona stagione per me. Mi piacerebbe molto giocare per il Getafe, ma pensandoci bene, non credo di essere mentalmente pronto a giocare in Spagna. Dover affrontare i commenti della gente quando si va a giocare negli stadi… quello che dice la gente mi influenza ancora molto. Ma ho capito che non posso cambiare chi sono”.

Le ultime su Glasner al Milan

8.00 Pedullà: “Il Milan è in netto e colpevole ritardo sulla programmazione, siamo quasi a metà giugno con quasi tutti i ruoli scoperti. In base a quanto raccolto nelle ultime ore, stanno andando avanti i dialoghi soprattutto per Glasner (contratto biennale). Valutazioni su Spors (ex Genoa, non con risultati memorabili) possibile candidato per la carica di direttore sportivo, ma servono le decisioni definitive. Molto più defilati Pochettino-Planes, la coppia preferita da Ibrahimovic che non sta vivendo un momento di grande feeling con Cardinale. Quanto a Rangnick la Federazione austriaca, a pochi giorni dal Mondiale, gli ha offerto il rinnovo. Da verificare l’ultima decisione di Rangnick e l’eventuale possibilità di lavorare a prescindere per il nuovo Milan con un ruolo di assoluta autorevolezza”.

Il punto sulla Roma

7.00 Gli ultimi aggiornamenti sulle mosse della Roma da Alfredo Pedullà: nelle ultime ore è stato nuovamente proposto Julian Brandt alla Roma, classe 1996 in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Il profilo piace e anche molto, ma è un trequartista non troppo idoneo con la filosofia di Gasperini, quindi per il momento siamo fermi. Quanto ad Alajbegovic, ripetiamo lo stesso ritornello: l’allenatore non vuole che venga ripetuta la stessa mossa fatta a gennaio con Robinio Vaz, grande investimento per un talento non ancora pronto per il calcio italiano. Alajbegovic è nella stessa situazione, i primi investimenti seri la Roma li farà per gente pronta e di spessore, a maggior ragione sugli esterni offensivi. Il club giallorosso sta procedendo, secondo previsioni, per i rinnovi di Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. Non è detto che gli annunci arrivino in simultanea con gli accordi, di sicuro in questi giorni si cercherà di completare il lavoro.

6.30 Juventus, ieri in giornata nuovi dialoghi con Kolo Muani e il suo entourage. Resta la totale disponibilità, la Juventus studia un’offerta che permetta di entrare nel vivo. Lo riporta Pedullà.