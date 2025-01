Supercoppa italiana, semifinali: l’Atalanta può sfatare il tabù Inter? Domani sera Juventus-Milan

Tutto pronto per le semifinali di Supercoppa italiana, in programma tra questa sera e quella di domani. Come nella passata edizione, anche questo trofeo si deciderà con la formula delle Final Four: la sede dell’evento è la Kingdom Arena di Riyadh. Ma quali sono le due semifinali in programma? Scopriamolo insieme.

Questa sera, alle ore 20, si giocherà Inter-Atalanta. La Beneamata è la detentrice del titolo in carica: nella passata edizione, infatti, trionfò in finale contro il Napoli, grazie ad una rete di Lautaro Martinez nel finale. La squadra di Inzaghi viene da quattro vittorie di fila, considerando tutte le competizioni; quella di Gasperini ha interrotto una splendida striscia di undici successi di fila in Serie A, pareggiando contro la Lazio. Guardando i precedenti, possiamo notare come l’ultimo successo dell’Atalanta contro l’Inter risalga al 2018 con la Beneamata vincente negli ultimi sei incontri disputati contro la Dea.

Anche stavolta parte leggermente favorita l’Inter: il segno “1”, infatti, vale 2,20 volte la posta su Planetwin365 ed Unibet, con Betclic che offre la quota di 2,23. Non è da escludere che durante la partita vengano realizzate almeno tre reti: l’Over 2,5 è bancato 1,80 su Planetwin365; su Betclic 1,78 e su WilliamHill 1,85. Interessante anche la quota dell’Over 1,5 al Primo Tempo: si parla di 2,65 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,53 e su Unibet 2,55.

L’altra semifinale sarà Juventus-Milan, due squadre che non stanno sicuramente brillando: la Vecchia Signora viene dall’11esimo pareggio in campionato e ricopre attualmente il sesta posto in classifica; due le posizioni in meno per il Diavolo. Sulla panchina del Milan farà il suo esordio Sérgio Conceição, chiamato alla guida tecnica dopo l’esonero di Fonseca. Leggermente favorita la squadra di Thiago Motta: la vittoria della Juventus è bancata 2,35 su Planetwin365, WilliamHill e Unibet. Si potrebbe propendere sull’Under 2,5, ipotizzando che durante la partita vengano realizzate al massimo due reti: su Planetwin365 la quota è di 1,68; su Betclic 1,63 e su WilliamHill 1,70. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-0 per la Juventus: la quota è di 7,75 su Planetwin365; su Betclic 6,50 e su WilliamHill 7,50.