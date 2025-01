Serie A in campo da domani: due match di cartello, il derby della Capitale e Fiorentina-Napoli

Un turno particolare che vedrà 3 partite in meno considerando le quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana in programma dal 2 gennaio a Riad in Arabia Saudita e che vedrà la partecipazione di Inter (vincitrice dello Scudetto), Juventus (detentrice della Coppa Italia), Milan (seconda nell’ultima Serie A) e Atalanta (finalista di Coppa). Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna si recupereranno direttamente a metà gennaio.

19esima giornata di Serie A

FIORENTINA-NAPOLI E ROMA-LAZIO

Due i big match in programma in attesa della super sfida del Gewiss Stadium: spiccano Fiorentina-Napoli e soprattutto il derby della Capitale tra la Roma di Claudio Ranieri e la Lazio di Marco Baroni. I viola reduci dal pareggio di Torino ospitano un Napoli che ha vinto a fatica contro il Venezia in casa agguantando la Dea al primo posto in classifica. Dopo il pareggio di San Siro, il tecnico di Testaccio torna a rivivere una stracittadina, la prima per l’ex allenatore del Verona che nell’ultimo turno di campionato ha fermato sull’1-1 la formazione guidata da Gian Piero Gasperini.

LE ALTRE CINQUE GARE

Il quattro gennaio ci saranno due delicatissimi scontri salvezza: alle 15 al Penzo il Venezia riceve un’Empoli sconfitto nell’ultimo turno dal Genoa, in serata invece un Verona, protagonista qualche giorno fa dell’impresa di Bologna, ospita l’Udinese di Runjaic che si è fatta rimonta dal Torino dopo essere passata due volte in vantaggio.

Monza-Cagliari, Lecce-Genoa e Torino-Parma chiuderanno domenica la 19esima giornata di Serie A: Bocchetti a caccia del primo successo sulla panchina dei brianzoli, mentre Giampaolo pronto a riscattare la sconfitta di Como.