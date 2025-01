Tennis sotto choc: “Ho un tumore”

Il mondo del tennis è sconvolto dopo la notizia di un tumore che ha colpito ancora, dopo tanti casi che lo sport può annoverare. L’annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno.

Il panorama sportivo si è dovuto misurare nuovamente con una terribile notizia che con il tennis c’entra poco, ma che purtroppo colpisce e ha colpito in passato tanti sportivi. Ed è proprio nel mondo del tennis che possiamo trovare una vicenda simile se ritorniamo a settembre del 2023, quando la capitana della Nazionale Italiana, Tathiana Garbin, fu colpita da un rarissimo tumore all’addome. Durante quella stagione le azzurre raggiunsero la finale della Billie Jean King Cup con la coppia Paolini e Trevisan, le quali furono battute entrambe dal Canada nel singolare.

Un risultato però importante che la Garbin, che proprio in quell’occasione lanciò il suo messaggio, consapevole di come lo sport possa aiutare tante persone a comprendere l’importanza della prevenzione. Anche la campionessa statunitense Chris Evert, capace di vincere 154 titoli tra il 1972 e il 1989, si prese la scena nel 2022 per indottrinare le ragazze sull’importanza della prevenzione, in quel caso per ciò che riguardava i tumori ovarici: malattia dalla quale fu colpita per ben due volte e sempre curata. Un’altra zona spesso colpita è il seno, come ha rivelato pochi giorni fa l’atleta canadese.

Dabrowski choc: “Non riuscivo neanche a sollevare il braccio”

Nata a Ottawa nell 1992, la tennista Gabriela Dabrowski è stata protagonista nel 2024 conquistando un bronzo alle Olimpiadi di Parigi e vincendo le Finals di doppio. “Come può qualcosa di così piccolo causare un problema così grande?”. Tale domanda è l’incipit di un lungo post sul profilo Instagram della tennista d’oltreoceano, che attraverso 13 slide ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro. L’intento infatti non è stato tanto quello di dare la notizia a tutto il mondo, bensì quello di trasmettere ottimismo e consigli su quanto sia importante intercettare un tumore per tempo, soprattutto quello al seno.

Dopo aver annunciato di aver scoperto la malattia 2023, il post si sviluppa su un racconto pieno di battaglie, sofferenze e vittorie relative al brutto male che solo in Italia ha colpito 56.000 donne nel 2023. La tennista, nonostante la malattia, è riuscita a giocare praticamente tutta la stagione, saltando solo un mese tra aprile e maggio, prima di Wimbledon. Non riuscivo neanche a sollevare il braccio sinistro – recita una slide del post su Instagram – in allenamento il coach Patrick lanciava la pallina al posto mio, quando era il momento di servire.

La Dabrowski non ha dubbi e il passaggio chiave del suo messaggio può essere raccolto in una sola frase: “La prevenzione salva vite: voglio sottolineare la qualità della vita che si può mantenere quando il cancro viene individuato a livello precoce, quando di te si prendono cura medici altamente qualificati e quando ci si circonda di persone che ci sostengono veramente”.