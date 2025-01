CID, pensavi di essere cordiale, ma rimani fregato: occhio alla “constatazione amichevole”

In molti pensano che il CID sia sempre utile in caso di incidente stradale ma la realtà dei fatti è ben diversa: ecco cosa si dovrebbe sapere

Fare un incidente stradale è sempre una brutta esperienza. A volte si potrebbe essere vittima di infortuni a causa di sinistri stradali con altri utenti in strada.

Altre volte si potrebbe accumulare un grosso stress o addirittura un trauma che potrebbe impedire di rimettersi alla guida. Senza considerare poi, i danni che potrebbero esserci alla propria auto.

Per questa ragione, sono tanti coloro che decidono per il CID, la costatazione amichevole, in caso di incidente, così da archiviare l’esperienza e andare avanti.

Tuttavia, si dovrebbe prestare la massima attenzione: il CID potrebbe non essere sempre la soluzione migliore. Ecco cosa sapere e cosa valutare prima di agire in questo modo.

CID, ecco quando conviene e quando no

Non tutti lo sanno ma la costatazione amichevole dovrebbe essere usata solo in determinate circostanze. Infatti, non sempre potrebbe andar bene usare il CID per risolvere il sinistro stradale che ha coinvolto la propria vettura. Per esempio, si dovrebbe usare il CID quando l’altro utente della strada è concorde con le dinamiche dell’incidente, non ci sono danni gravi a conducenti o passeggeri e non c’è la necessità di chiamare le autorità competenti. Ovviamente, il CID dovrebbe essere usato quando l’incidente avviene su suolo nazionale, a San Marino o Città del Vaticano anche se è coinvolta un’auto con targa straniera.

Al contrario, non si dovrebbe usare il CID per imbrogliare sulle dinamiche dell’incidente. In alternativa, se l’altro conducente è agitato, furioso o poco collaborativo, potrebbe essere saggio non cercare la costatazione amichevole. Inoltre, il CID non dovrebbe essere la soluzione se si ha il sospetto che l’altra persona sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. In tal caso, la cosa giusta da fare è quella di rivolgersi alle autorità competenti.

Consigli sulla compilazione del documento

Il CID dovrebbe essere compilato con calma e si dovrebbero evitare errori su questo documento. Infatti, la costatazione amichevole potrebbe essere sempre contestata, anche se ci sono le firme di entrambi o conducenti coinvolti nel sinistro stradale. Dunque, per assicurarsi che non ci siano problemi, si dovrebbero compilare con attenzione i dati dei conducenti, le targhe dei veicoli interessati e le informazioni dell’assicurazione.

Infine, alcuni consigli per evitare problemi sono di scattare delle foto dell’auto e del luogo dell’incidente, servirsi di testimoni e farli firmare qualora presenti e visionare in modo attendo la versione dei fatti presente nel CID.