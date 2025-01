ESCLUSIVA SI Ajax, Tahirovic proposto a tre club di A

Nuovo obiettivo di mercato per l’Ajax: secondo quanto riportato in esclusiva da Gianluigi Longari, la squadra allenata da Francesco Farioli avrebbe messo nel mirino Raúl Moro del Valladolid. Gli olandesi ci provano in prestito. In uscita per il club olandese anche Tahirovic, offerto anche in Serie A a Lazio, Fiorentina e Monza.

Chi è Benjamin Tahirovic

Formatosi nei settori giovanili di AIK, Djursholm e Vasalund, nel giugno del 2020 Tahirović debutta con quest’ultimo club in prima squadra, a 17 anni e 103 giorni. In totale disputa 27 partite di campionato.

Il passaggio alla Roma

Nel febbraio 2021, Tahirović passa a titolo definitivo alla Roma, con cui firma il suo primo contratto professionistico valido fino al 30 giugno 2026; viene inizialmente aggregato alla Primavera. Nella prima parte della stagione 2022-2023, il centrocampista entra nel giro della prima squadra giallorossa grazie a Josè Mourinho.

Fa il suo esordio in A il 13 novembre 2022, subentrando a Cristante nel corso del secondo tempo della sfida contro il Torino, pareggiata per 1-1. Il 4 gennaio 2023 gioca la sua prima partita da titolare, contro il Bologna, match vinto per 1-0. Il 21 giugno 2023 viene ceduto a titolo definitivo all’Ajax per circa 7,5 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale con il club olandese.