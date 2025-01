Albanese: “Ecco di cosa soffre Milik. La Juve sul mercato…”

In casa Juventus bisogna continuare a decifrare la situazione fisica di Arek Milik. L’attaccante polacco è fuori da diverso tempo. Indicazioni più precise arrivano dal nostro inviato, Giovanni Albanese, che sul suo account X ha spiegato: “Milik ha riportato dei DOMS muscolari per via dei carichi di lavoro svolti durante le ultime settimane di preparazione, di conseguenza il suo rientro slitta per un paio di settimane. Ma ora la Juventus è più convinta ad andare dritta sul calciomercato anche in attacco”.

Cosa sono i DOMS?

Si tratta di dolori muscolari post allenamento, noti come DOMS, che sono il risultato di microtraumi alle fibre muscolari causati da sforzi intensi.

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus ai microfoni di Amazon Prime Video. “Partita molto importante: sarebbe fantastico portarla dalla nostra parte, ci proviamo. Assenze? Ci mancano tanti calciatori, ma tutti dobbiamo fare qualcosa in più per fare nostra la partita. Gli infortuni ci hanno danneggiato tanto, ma il gruppo ha reagito bene e sta continuando a crescere. Mercato? Contiamo sul recupero di Milik, bravo e adatto al gioco del mister. Dovremo fare qualcosa dietro, dove siamo un po’ pochini”.