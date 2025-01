Monza sempre più giù: il Cagliari vince lo scontro salvezza

Non finisce la crisi del Monza: all’U-Power Stadium festeggia il Cagliari, che ottiene tre punti fondamentali in rimonta conquistando un importante scontro salvezza in rimonta. I brianzoli passano in vantaggio con il rigore trasformato da Caprari. La reazione sarda arriva nella prima frazione con il grande fendente angolato di Zortea, che trafigge Turati rimettendo in carreggiata la squadra di Nicola.

Sorpasso ospite

Al minuto 56 di gioco sono gli ospiti a trovare l’acuto vincente con il gol di Piccoli su assist di Obert. Al 63’ si complicano notevolmente i piani dei brianzoli con l’espulsione di D’Ambrosio. Nel finale prevale il consolidamento dei tre punti ospiti. Monza ancora una volta a bocca asciutta e all’ultimo posto della classifica di Serie A con dieci punti in classifica.