Pedullà: “Kolo Muani, Juve in pressing. Su Zirkzee…”

Alfredo Pedullà, tramite il suo account X, ha fornito un nuovo aggiornamento riguardo l’interesse della Juventus per l’attaccante del PSG, Randal Kolo Muani. Queste le sue dichiarazioni: “Kolo Muani, la Juventus si è nuovamente informata nelle ultime ore, c’è anche il Tottenham (e non solo). Il balletto con Zirkzee andrà avanti. La necessità è quella di prendere un attaccante NON per l’infortunio di Milik ma per il feeling ai minimi (contratto in scadenza nel 2026 a parte) con Vlahovic. Occhio alle evoluzioni a sorpresa già a gennaio per il serbo che il PSG aveva cercato già due estati fa. PSG e non solo: soluzioni difficili ma non impossibili”. (L’indiscrezione di Pedullà: Juventus, la differenza oggi tra Zirkzee e Kolo Muani. Leggi qui).

Kolo Muani piace a diversi club: la prima indiscrezione

Una situazione chiara sin dal primo giorno del nuovo anno, con lo stesso Pedullà che – sempre sul suo profilo X – aveva scritto: “L’attaccante è in rotta con Luis Enrique, può lasciare il PSG, la Juventus si è informata per un prestito. Ma almeno oggi i francesi vorrebbero monetizzare (hanno speso 90 milioni), domani o dopodomani vedremo. Piace a tanti, se entrasse in corsa il ManchesterUnited…”