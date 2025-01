ESCLUSIVA SI – Pedullà: “Kolo Muani piace alla Juve almeno quanto Zirkzee”

La Juve ha intenzione di prendere un attaccante ben oltre la situazione che coinvolge Milik. Due settimane fa vi avevamo svelato l’interesse per Kolo Muani che è in rotta di collisione con il Paris Saint–Germain. L’interesse resiste, alla Juve piace molto e ci sono stati nuovi contatti all’interno di una concorrenza importante (negli ultimi giorni, tra gli altri, si è mosso il Tottenham). Kolo Muani, prima punta autentica, piace almeno quanto Zirkzee, è una situazione che la Juventus sta monitorando da più settimane. La sostituzione di lunedì scorso durante il primo tempo tra Manchester United e Newcastle potrebbe comportare novità nei prossimi giorni. Zirkzee e Kolo Muani sono i nomi che la Juventus segue per l’attacco e che stiamo facendo da settimane, non obbligatoriamente in quest’ordine ma di sicuro ben presenti nella lista bianconera degli acquisti.