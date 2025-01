Questo campione torna dopo oltre 20 anni di assenza e viene sconfitto: fan sconvolti

Se il ring ha prodotto risultati ben diversi, esiste una competizione in cui Tyson ha nettamente superato il suo sfidante

Il panorama sportivo dell’anno che sta volgendo alla sua conclusione è stato ricco di avvenimenti che hanno esaltato milioni di appassionati in tutto il mondo e personaggi che sono divenuti veri e propri simboli di un determinato periodo o evento.

Basti pensare ai Giochi Olimpici tenutisi a Parigi nel corso dell’ultima estate, che hanno visto gli Stati Uniti conquistare il maggior numero di medaglie; a distinguersi in particolar modo, tra i vari atleti statunitensi, sono stati la ginnasta Simone Biles, capace di portarsi a casa, complessivamente, 3 medaglie d’oro nel corso della competizione, e il Dream Team 2.0 dell’USA Basketball, trainato da leggende dello sport a stelle e strisce del calibro di LeBron James e Steph Curry, che agli ordini di coach Steve Kerr si sono fregiati dell’oro.

L’estate del 2024 è stata anche la parentesi dell’anno durante cui sono andate in scena le principali competizioni calcistiche internazionali. La Spagna si è aggiudicata la quarta ‘Eurocopa‘ della propria storia, trascinata dal talento cristallino e uomo simbolo Lamine Yamal, appena diciassettenne. Di riflesso, l’Argentina ha aggiunto al proprio palmarès la sedicesima Coppa America del proprio percorso, coronando così la parentesi d’oro della ‘Scaloneta’, che ha trovato tra i suoi più fidati condottieri il capocannoniere della competizione Lautaro Martinez e l’eterno capitano albiceleste Lionel Messi.

I mesi finali dell’anno trascorso sono, invece, stati caratterizzati dall’evento monstre trasmesso da Netflix e seguito da oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo, che ha segnato il ritorno sul ring di Mike Tyson.

Il match tra Tyson e Paul

Il 15 novembre scorso, presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, è andato in scena l’incontro tra l’ex campione del mondo dei pesi massimi, per l’appunto, Iron Mike e l’ex attore e youtuber Jake Paul, conquistato proprio da quest’ultimo a seguito di decisione unanime da parte dei giudici ai punti. Si è trattato della sfida che ha reso possibile un sogno coltivato dai tifosi e dagli appassionati della boxe mondiale per oltre 20 anni: l’ultimo ballo sul ring di Mike Tyson, che mancava all’appuntamento con un match ufficiale dal 2005, vale a dire dalla sconfitta subita contro l’irlandese Kevin McBride.

L’evento dell’anno è stato seguito da svariate decine di milioni di spettatori, grazie anche alla copertura mondiale offerta dal colosso dello streaming Netflix. L’accesa sfida ha continuato a far discutere anche settimane a dietro, a causa principalmente di due fattori: i problemi di buffering e rallentamenti che proprio la piattaforma erogatrice del servizio ha dovuto affrontare per la messa in onda dell’episodio e la condizione fisica, non proprio smagliante, di Tyson, ormai vicino al traguardo dei sessant’anni, visibilmente segnato, oltre che dall’età anagrafica, da quasi due decadi trascorse alla larga dall’agonismo.

Tyson si assicura l’argento, ma non riesce a trionfare

Il termine dell’anno, si sa, è la giusta occasione per stilare i bilanci. E allora ecco arrivare, fornita direttamente da Alphabet Inc., a cui fa capo lo stesso Google, la lista dei 10 sportivi maggiormente ricercati dagli utenti sulla piattaforma: