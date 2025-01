Inter, Marotta sogna: “Voglio il primo trofeo da Presidente. Thuram out? Non dipendiamo da lui”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Italia 1 nel corso del prepartita fra i nerazzurri ed il Milan che vale la vittoria del primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.

Che serata è per l’Inter? Ecco il pensiero del numero uno nerazzurro“Si tratta del primo trofeo da conquistare, nel nostro DNA abbiamo questo percorso da seguire, vincere più trofei possibile. Il destino di questa partita parte da noi e da questo avversario. E’ una Stracittadina anche se giocata a migliaia di chilometri”.

Sull’assenza di Thuram: “Abbiamo una rosa di 24 giocatori che amiamo definire co-titolari, anche se il valore di Thuram è molto alto. Chi lo sostituirà farà il possibile, poi la squadra non deve dipendere da un solo giocatore”.

Poi sull’arrivo di Conceicao al Milan e la conseguente difficoltà aggiuntiva per l’Inter, con la spinta avuta dai rossoneri dal cambio in panchina: “Dal punto di vista motivazionale la vittoria sulla Juve siamo coscienti che avrà dato molte motivazioni a loro galvanizzandoli. Sarà un elemento importante, ma poi la gara dobbiamo condurla noi. Al di là degli accorgimenti tecnico tattici che Inzaghi ha già studiato”.

Infine una suggestione alla quale Marotta si presta: il primo possibile trofeo da conquistare come Presidente. “Sarebbe bello, questo mi emoziona pensarlo, non sarà facile ma sarebbe piacevole per me”, ammette Marotta.