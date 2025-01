Venezia e Verona, attive su Koski e Lekoueiry dell’Istra

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, Venezia ed Hellas Verona hanno avviato i primi contatti positivi con l’NK Istra per due giocatori. Uno è il difensore classe 2003 Ville Koski, e l’altro è il centrocampista classe 2005 Beyatt Lekoueiry. Entrambe le società si sono fatte avanti trovando la disponibilità a trattare della società croata.

Chi è Ville Koski

Ville Koski è un giovane e promettente calciatore finlandese, noto per la sua versatilità in campo e per le sue qualità tecniche. Nato il 12 febbraio 2003 a Helsinki, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’HJK Helsinki, dove ha rapidamente attirato l’attenzione per il suo talento. Predilige il ruolo di centrocampista, ma può adattarsi anche in difesa o come esterno, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di leggere il gioco. Dotato di un ottimo controllo palla e una visione di gioco raffinata, Koski è considerato una delle promesse più interessanti del calcio finlandese.

Chi è Beyatt Lekoueiry

Beyatt Lekoueiry è un giovane calciatore mauritano, nato il 4 giugno 2005, noto per il suo talento precoce. Cresciuto nel campionato locale, ha attirato l’attenzione grazie alle sue doti tecniche e alla visione di gioco. Centrocampista dinamico, Lekoueiry si è fatto notare anche a livello internazionale, rappresentando la Mauritania in competizioni giovanili e con la nazionale maggiore. Considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio africano, continua a crescere rapidamente, attirando l’interesse di club esteri.