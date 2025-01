ESCLUSIVA SI Cremonese, interesse per Majer da Cosenza e Catanzaro. Cesena sullo sfondo

Il nome di Zan Majer continua ad essere uno di quelli più chiacchierati in uscita in casa della Cremonese. 6 presenze da titolare per lui in questa Serie B, con 5 subentri e 8 partite nelle quali non ha trovato spazio rimanendo in panchina: la finestra di mercato di gennaio rappresenta per il centrocampista una occasione per lui per guardarsi intorno nell’ottica di rilanciarsi dove potrebbe avere più spazio.

Attualmente secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia due club si sono interessati a lui e sono Cosenza e Catanzaro. Sullo sfondo c’è anche il Cesena, che 10 giorni fa ha fatto un sondaggio: non ci sono stati altri contatti, ma è possibile che i fari siano rimasti accesi su di lui. Ricordiamo che il contratto del 32enne è in scadenza fra 6 mesi, il 30 giugno 2025.