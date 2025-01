Napoli, il mercato azzurro entra nel vivo

Ore di ufficialità in casa Napoli, gli azzurri hanno infatti annunciato l’arrivo in prestito per 6 mesi dal Cagliari di Scuffet che sostituirà Caprile come vice Meret passato proprio ai sardi. Un’ufficialità che non sarà però l’ultima le prossime infatti saranno le ore anche di Hasa arrivato dal Lecce e pronto a svolgere le visite mediche con il club azzurro.

Napoli, Manna programma il futuro

Napoli che lavora sempre poi per portare in azzurro Danilo. L’ex capitano della Juventus è il nome richiesto da Antonio Conte per rinforzare il reparto arretrato della capolista. A frenare l’operazione l’indennizzo richiesto dalla Juventus ma al momento quello del Brasiliano è l’unico nome in lista. Lista più ampia quella per il profilo a centrocampo dove con Folorunsho in uscita, direzione Fiorentina in prestito con diritto di riscatto ad 8-9 milioni, sono due le opzioni per Manna. Il direttore sportivo degli azzurri sta infatti valutando i profili di Fazzini dell’Empoli e Payero dell’Udinese. Il primo piace anche alla Lazio che ha già fatto una prima offerta tra i 10 e i 12 milioni e non è disposta a modificarla. Per il secondo la valutazione è leggermente più bassa tra i 9 e i 10 milioni e la concorrenza, oltre un interessamento della Lazio è quella dell’Atletico Madrid.

Si lavora alle uscite: testa al Verona

In uscita poi attenzione poi al profilo di Ngonge. Arrivato un anno fa da dal Verona non ha mai realmente convinto Antonio Conte e potrebbe quindi lasciare. Verona che sarà tra l’altro il prossimo avversario del Napoli ed uno dei pochi ad aver mandato fin ora gli azzurri ko. Con la banda Conte vogliosa ora di riscattarsi per consolidare la vetta della classifica.