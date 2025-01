Tottenham, attimi di paura per Bentancur in Carabao Cup

Durante la sfida di Carabao Cupo contro il Liverpool, il centrocampista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, sugli sviluppi di un calcio d’angolo si è tuffato in solitaria cercando la girata per colpire il pallone di testa. Poi, è caduto ed è rimasto a terra apparentemente senza sensi. La situazione è sembrata subito grave, con compagni e avversari che hanno richiamato l’attenzione dello staff medico. Bentancur è rimasto a terra per 8 minuti ed è stato poi trasportato fuori dal campo con una barella. Non sono stati mostrati i replay dell’accaduto: al suo posto è entrato Johnson. Secondo quanto dichiarato dal Tottenham, il giocatore è attualmente cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli.