Lotito: “Quando sono arrivato alla Lazio la gente scappava, ora siamo la prima squadra della Capitale”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel corso della cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala della Protomoteca del Campidoglio: “Grazie per questo spettacolo che mi riempie di orgoglio, emozioni e passione. Torno indietro a 20 anni fa, la Lazio stava scomparendo e non lo dico per sottolineare l’importanza del lavoro svolto. La vostra passione ha permesso a tutti noi di combattere, combattiamo per dei valori. Parliamo dei valori olimpici, i nostri padri fondatori hanno adottato i colori olimpici, all’epoca si fermavano le guerre perché lo sport viveva sopra tutto e rispettava i valori fondanti della vita. Fare il presidente della Lazio è una grossa responsabilità civile. Abbiamo messo in campo una fondazione Lazio e stiamo portando avanti iniziative che erano state create già dai miei predecessori. Siamo stati insigniti di un valore assoluto che prescinde da quelli sportivi ed economici, rivendico con orgoglio che siamo in questa sala perché ci appartiene”, le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.

“Noi siamo la prima squadra della capitale, siamo nati nel 1900 e rivendichiamo questo ruolo. Il nostro simbolo rappresenta l’aquila imperiale e uno stile di vita. Viviamo lo sport come stile di vita, stiamo costruendo un’academy dove ci sarà anche una chiesa per rispettare questi valori. Noi dobbiamo formare i giovani, non solo nel fisico e nella mente ma anche nello spirito. La Lazio ora è un punto di arrivo, non più un punto di partenza. Quando sono arrivato la gente scappava dalla Lazio, adesso invece c’è un’appartenenza forte. Abbiamo la missione di aiutare le persone che soffrono attraverso lo spor”.