Maxi squalifica e denuncia: anche l’arbitro sotto indagine – sportitalia.it

Bufera dopo la sfida di Serie A, interviene in maniera pesante il Giudice sportivo tra inibizione e sospensioni. Il Presidente va all’attacco

Offese e minacce agli arbitri, di cui uno addirittura inseguito nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Episodi gravissimi che hanno costretto il direttore di gara a sospendere l’incontro, seppur solo per alcuni secondi. Le cui conseguenze sono, come previsto, molto pesanti oltre che ufficiali con sentenza del Giudice sportivo.

Per la serie, certe cose non accadono solo nel calcio. Ma come stavolta, anche nel basket. Nella fattispecie in Scafati-Trieste, partita andata in scena domenica scorsa e terminata 110 a 107 in favore della squadra ospite. Ma la sfida di Serie A è balzata agli onori della cronaca per quanto accaduto fuori dal campo. Quasi fuori…

Scafati-Trieste, inibizione di 7 mesi per il presidente Longobardi: “Colpito alla spalla il secondo arbitro”

Protagonista assoluto è stato il presidente di Scafati, Nello Longobardi, inibito per sette mesi – ovvero fino al 7 agosto 2025 – “perché, per tutto l’arco della gara, offendeva gli arbitri e protestava avverso le decisioni degli stessi“. Il tutto “anche sporgendosi, in diverse occasioni, dalle transenne”. E perché, alla fine dello stesso incontro, “insultando e minacciando gravemente il secondo arbitro, sbatteva ripetutamente la porta dello spogliatoio degli arbitri, colpendo in una occasione, con danno lieve ad una spalla, il medesimo secondo arbitro”.

Basket, stangata sullo Scafati: ammenda e squalifica del campo

Secondo ‘Cronache di Salerno’, Longobardi potrebbe querelare l’arbitro del match, Gonella, per le gravi offese ricevute. Il numero uno di Scafati aveva già pesantemente criticato il suo operato, che secondo lui avrebbe inficiato sull’esito finale della gara.

Non solo Longobardi, il Giudice sportivo ha anche comminato un’ammenda di 4mila euro al club campano, “per offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, anche colpendo ripetutamente il plexiglass a protezione del tavolo degli ufficiali di campo”.

Scafati, campo squalificato per tre partite

Inoltre è stato squalificato il campo per 3 giornate, “per invasione da parte di più individui in due occasioni: