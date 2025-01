Roma, poche alternative: contro il Bologna servono conferme

La trasferta di Bologna deve essere l’occasione, per la Roma, di continuare a risalire la china della classifica. Bisogna evitare che la vittoria nel derby contro la Lazio non sia stata un’eccezione al percorso altalenante della formazione giallorossa. Una partita può cambiare una stagione, ci sono stati diversi esempi – nel corso degli ultimi anni – che hanno confermato questa teoria.

Roma, poche alternative

E a maggior ragione può esserlo un derby della Capitale, vinto con merito e con orgoglio quando la squadra non aveva nulla da perdere. Claudio Ranieri ha fatto cinque su cinque contro i biancocelesti, ma la sua missione sulla panchina della Roma continua: la classifica piange ancora, nonostante gli ultimi tre punti conquistati. Risalirla non sarà affatto facile soprattutto perché le squadre davanti non hanno alcune intenzione di fermarsi, ma è chiaro che in una situazione come questa le alternative sono poche.

Correre e sperare

Bisogna correre, pensare soltanto all’erba di casa propria e sperare, al rush finale della corsa, che qualcuna sia inciampata più volte, per agguantare una qualificazione europea al momento molto distante. La vittoria contro la Lazio è stata determinante per tanti motivi, recupero mentale di Lorenzo Pellegrini su tutti, adesso bisogna confermare quella compattezza per far sì che la stagione della Roma abbia ancora un senso.