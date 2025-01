Como, Fabregas: “Orgoglioso della squadra ma anche amareggiato”

Un Fabregas soddisfatto ma anche critico quello che al termine della sfida tra Lazio e Como, terminata 1-1 con le reti di Dia e Cutrone, ha commentato il match ai microfoni di Dazn: “Siamo una quadra che crea tanto, solo con un po’ più di gol sarebbero molti di più i punti. Stiamo migliorando però oggi è un giorno dove bisogna guardare la personalità della squadra. Venire qui e giocare in questo modo non è da tutti, dobbiamo ricordare che abbiamo perso 5-1 in casa contro la Lazio e oggi sono orgoglioso dei ragazzi ma anche arrabbiato perché quando fai una gara del genere devi portare a casa i tre punti”.

Como, ancora Fabregas

Il tecnico continua così: “Dopo cinque secondi potevamo già fare l’1-0, negli ultimi venti minuti era una gara da gestire, bisognava abbassare un po’ il ritmo. Noi vogliamo sempre attaccare ma credo sia mancata un po’ di maturità, ma questo è parte del processo di crescita della squadra”.