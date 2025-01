Verstappen è convintissimo: parole forti sul grande rivale

Il quattro volte campione del mondi di fila non si nasconde e lancia il guanto di sfida al grande rivale: le sue parole

Max Verstappen verso la gloria eterna. Riuscire a vincere cinque Mondiali di fila sarebbe un qualcosa di incredibile, riuscito solamente a Schumacher. Altri si sono fermati a quattro come Juan Manuel Fangio e Lewis Hamilton proprio prima del dominio olandese.

La Formula Uno inizierà ufficialmente il 14 marzo con le prove libere in Australia, ma prima di volare in Oceania ci saranno tre giorni (26-27-28 febbraio) di test pre-stagionali in Bahrein, dove le Scuderie potranno farsi un’idea su cos’è cambiato rispetto all’anno scorso.

Poi come detto tutti in Australia per il primo di 24 GP, dalla terra dei canguri fino ad Abu Dhabi dove si concluderà il Mondiale. Quest’anno indicare un favorito è difficile dato che oltre a Max spingono forti le McLaren di Norris e Piastri oltre alle Ferrari di Hamilton e Leclerc.

Verstappen dice: “Sarà molto motivato”.

A proposito di Hamiton, lo stesso Verstappen ha rilasciato un’intervista riportata da Planet F1 dove ha affrontato proprio il tema riguardante il britannico che dopo anni alla Mercedes è passato in Ferrari, ufficialmente a partire dalla mezzanotte del primo gennaio.

“È stato difficile per lui avere la giusta motivazione nel 2024 – dice Verstappen – perché sapeva che avrebbe lasciato il team. Mi è sembrato, però, che non appena ha avuto una macchina competitiva e la possibilità di vincere, abbia fatto un salto di qualità. Poi ci sono state alcune gare in cui la macchina era difficile e a lui sembrava non importasse più di tanto”.

Sulla motivazione mancante, Verstappe non ha dubbi: “Non credo che la perderà mai. Ha ottenuto così tanti successi. Il 2025 sarà una nuova sfida per lui: sarà molto, molto motivato a dimostrare di essere un sette volte Campione del Mondo. Ma dipenderà anche dal pacchetto che avrà a disposizione”.