A Yildiz risponde Vlasic: termina 1-1 il Derby della Mole

Termina 1-1 il 160° Derby della Mole tra Torino e Juventus dopo 95 minuti di grande intensità e poco spettacolo. L’Incipit è promettente dei bianconeri che dopo appena 8 minuti spaccano l’equilibrio. Appoggio di Savona per Yildiz e giocata straordinaria del turco che salta Sosa, salta Linetty, si accentra e col sinistro batte Milinkovic-Savic per l’1-0.

Ma è una Juve sterile, che fatica a creare grossi problemi al Toro. E allora agli sgoccioli del primo tempo arriva il pareggio. Altra giocata da incorniciare all’Olimpico Grande Torino, con Vlasic che riceve da Karamoh, controlla, conta i rimbalzi e scocca un sinistro perfetto. Palo-gol, Di Gregorio battuto e parità ristabilita.

A inizio secondo tempo poi si accendono gli animi a bordocampo: proteste di Vanoli per un intervento di Savona su Karamoh, replica piccata di Thiago Motta e reazione veemente di entrambe le panchine. Risultato: rosso per entrambi estratto da Fabbri.

Cresce la Juve nella ripresa, con Koopmeiners, Yildiz e Nico Gonzalez che provano a più riprese. Ma al 95’ l’epilogo non cambia: Toro e Juve impattano sull’1-1 nel Derby della Mole. Terzo pareggio consecutivo per il Torino che sale a quota 22 in classifica, è il 12° in campionato per la formazione di Thiago Motta che resta a -3 dal quarto posto