Gasp rivuole la vetta: le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta. Titolari Lookman e Sanchez

Dimenticare in fretta il ko in Supercoppa Italiana contro l’Inter, in semifinale, senza perdere l’entusiasmo che ha caratterizzato fino a qui il percorso in volata dei suoi: l’Atalanta e Gasperini si affacciano di nuovo al campionato con lo spirito di chi vuole scrollarsi di dosso qualche scoria negativa.

Alle 15 il calcio d’inizio della sfida dei bergamaschi in casa dell’Udinese: tre punti che potrebbero significare la vetta, anche se momentanea in attesa delle rivali, per la Dea. Tornano titolari dopo il turno di riposo sia Ederson che Lookman e De Ketelaere da un lato, mentre per i padroni di casa spazio ad Alexis Sanchez dal primo minuto, esordio per lui da titolare in campionato in questa Serie A dopo gli scampoli finali contro Torino e Verona.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Atta, Pafundi, Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto, Tourè.

Allenatore: Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Hien, Sulemana, Zaniolo, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Mariani

Assistenti: Dei Giudici – Ceccon

IV ufficiale: Perri

VAR: Serra

AVAR: Guida