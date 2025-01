Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce: sorpresa Seghetti al posto di Vasquez per D’Aversa

Alle 15 il calcio d’inizio di Empoli-Lecce, sfida valida per la lotta salvezza con tre punti in palio che valgono oro per entrambe le compagini. Sorpresa fra le fila dei toscani: dopo l’erroraccio di Venezia, Vasquez parte dalla panchina ed al suo posto viene schierato da Roberto D’Aversa il giovane Seghetti. Conferme invece dall’altra parte per Marco Giampaolo, con il trio Pierotti, Krstovic e Morente davanti.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Lecce

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Coglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.