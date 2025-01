La giornata odierna di Serie A è cominciata alle 15 con due partite: l’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese, il Lecce è passato 3-1 a Empoli.

Serie A, Udinese-Atalanta 0-0

Solo 0-0 per la formazione di Gian Piero Gasperini contro i friulani. La prima occasione del match è al 22′ per i padroni di casa, Thauvin tenta la conclusione dopo una mischia in area con la palla che sfiora il palo. Al 34′ Carnesecchi evita lo 0-1 respingendo un colpo di testa da parte di Bijol. Al 45′ è ancora una volta il portiere orobico che dice di no, questa volta a Sanchez. Prova opaca da parte dei nerazzurri che perdono terreno importante, ottimo punto per l’Udinese con tanti rimpianti per le diverse occasioni sciupate.

Empoli-Lecce 1-3

Tre punti d’oro per il Lecce di Marco Giampaolo che passa 3-1 sul campo dell’Empoli. I salentini passano al 6′: Krstovic svirgola da pochi passi, sulla palla arriva Morente ben appostato per lo 0-1. Cinque minuti più tardi il centravanti si fa perdonare e batte Seghetti per il 2-0. Al 48′ i toscani provano a rientrare in partita con la rete di Cacace, bravo a finalizzare dopo la sponda di Gyasi. Gli ospiti chiudono definitivamente la gara al 91′ con la doppietta di Krstovic, splendida la sua rete di sinistro. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Lecce, brutta sconfitta interna per l’Empoli.