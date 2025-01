ESCLUSIVA SI Criscitiello: “Napoli, Conte ha scelto Garnacho”

Il Napoli ha individuato il dopo Kvara. Secondo quanto appreso e riportato in esclusiva da Michele Criscitiello, il nome è quello di Alejandro Garnacho del Manchester United. Argentino naturalizzato spagnolo, classe 2004, e con una valutazione da 50 milioni di euro.



Il Direttore Sportivo dei partenopei Manna è già al lavoro per aprire i contatti con i Red Devils, ma Conte ha tracciato la strada, avendo individuato proprio nell’esterno della formazione britannica il giocatore ideale per poter raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia ormai sempre più vicino a lasciare il Maradona per approdare al Psg.

KVARA-PSG, CI SIAMO

I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per definire in tutti i suoi dettagli la trattativa tra il Napoli ed il PSG per Kvicha Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, Antonio Conte ha sottolineato come il georgiano sia stato irremovibile nella sua richiesta di lasciare il club partenopeo per sposare un altro progetto, in questo caso quello del PSG. La richiesta di partenza del Napoli si aggira attorno ai 90 milioni di euro, ma la trattativa tra le due società è bene avviata nonostante una forbice di valutazione ancora abbastanza rilevante con l’offerta dei parigini.