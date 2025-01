Gallinari, ultimo atto: decisione presa

Per il cestista italiano c’è da fare una scelta il prima possibile per tornare in campo a 36 anni: la decisione è ormai imminente

È recordman di presente per un italiano in NBA, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante anche nel campionato più competitivo al mondo. Ora però per Danilo Gallinari, falcidiato anche dagli infortuni, sta per arrivare il momento dell’ultimo tango.

Dove farlo è questione dibattuta con la volontà di regalarsi un ultimo scorcio di Nba per suggellare la propria carriera e la nostalgia per l’Italia e il desiderio magari di chiudere indossando la maglia dell’Armani Milano, squadra che lo ha lanciato nel basket che conta. Un Gallinari combattuto dunque anche perché non è detto che i desideri poi si trasformino in offerte e quindi si realizzino.

Così prendono corpo anche altre ipotesi, vere o presunte che siano. Trapani ha detto no con il presidente che ha smentito l’interesse per il 36enne che ha un conto in sospeso anche con la Nazionale. Difficile immaginarlo alla Virtus, anche perché la squadra di Bologna ha già tanti giocatori dalle condizioni fisiche non eccellenti e aggiungerne un altro sarebbe un rischio troppo grande.

Quindi? Quindi le prossime settimane daranno il verdetto definitivo con la consapevolezza che Gallinari non vuole chiudere così la sua carriera e cerca una squadra che gli possa consentire di essere inserito tra i convocati di Pozzecco per gli Europei 2025.

Gallinari punta agli Europei: una squadra per ripartire

Come si legge sul ‘Guerin Sportivo’, l’idea di Gallinari è giocarsi l’ultimo atto della sua carriera, anche come comprimario, in Nba, non disdegnando però la soluzione Milano, oggi molto complicata.

Il tutto con la Nazionale sullo sfondo e la voglia di andare a chiudere il cerchio con la maglia azzurra. Pozzecco non ha mai chiuso la porta dell’Italia a Gallinari, che proprio con la Nazionale ha subito un grave infortunio, ma avrebbe difficoltà a convocarlo dopo un anno di inattività. Ecco perché il 36enne deve prendere in fretta una decisione sul proprio futuro. Sempre sulla rivista si parla delle maggiori possibilità che, paradossalmente, potrebbe avere in Nba, dove potrebbe giocare minuti di maggior qualità rispetto all’Eurolega.

Ad ogni modo il tempo stringe e se vuole chiudere con Euro 2025 e la maglia azzurra dell’Italia la decisione sul ritorno in campo deve arrivare il prima possibile. Sarà probabilmente l’ultimo atto di una carriera che ha reso orgoglioso l’intero movimento cestistico italiano.