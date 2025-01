Serie B, continua la fuga del Sassuolo. Sprofondo Salernitana: i neroverdi passano all’Arechi

Continua la fuga del Sassuolo che non si ferma più e vince ancora mettendo in campo tutte le caratteristiche governate da Fabio Grosso: tecnica, qualità, solidità e anche la giusta sofferenza nel finale. I neroverdi sbancano l’Arechi, condannando la Salernitana alla terza sconfitta consecutiva. Russo e Muharemovic incanalano la sfida già nella prima frazione, Cerri prova a riaprirla, ma non basta. Il Sassuolo vola a quota 49 punti, allungando ancora (in attesa di Pisa-Carrarese, ndr). Sprofondo granata: penultimo posto a quota 18 punti in coabitazione con il Sudtirol.