Squalifica Sinner, spunta la data: arriva il verdetto!

Arriva il verdetto sulla presunta squalifica per la nota vicenda doping di Jannik Sinner: adesso c’è una data entro la quale si saprà tutto

Negli ultimi mesi Jannik Sinner ha dovuto convivere con una spada di Damocle sulla sua testa non da poco: la presunta squalifica per il caso doping, dopo la positività al Clostebol riscontrata in alcuni controlli fatti per l’Indian Wells a marzo scorso. L’altoatesino è risultato positivo per due volte ma si è sempre difeso, professando la sua buonafede e di averlo assunto in maniera inconsapevole e non per alterare il merito sportivo.

Questo però non è bastato alla WADA per archiviare il caso, come aveva fatto in un primo momento l’ITIA. L’agenzia mondiale antidoping ha rimandato tutto al TAS di Losanna, chiedendo una squalifica che va da uno a due anni. L’azzurro sta andando avanti nonostante questo fardello, con la consapevolezza che presto potrebbe essere costretto a fermarsi. Hanno ancora maggior risalto, dunque, in queste condizioni, i suoi successi.

Squalifica per doping di Sinner, c’è la data dell’udienza: i dettagli

In campo non sembra minimamente risentire della situazione, restando concentrato e inanellando un successo dopo l’altro come dimostrato sul finire della scorsa annata tra US Open, ATP Finals e Coppa Davis. Ora il suo focus è tutto sull’Australian Open che tra pochi giorni prenderà il via: si presenta da numero uno al mondo e come detentore del trofeo. In ogni caso prima o poi dovrà fare i conti con la situazione imposta dalla WADA, ma almeno adesso c’è una data.

Il Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, ha infatti fissato l’udienza sul caso Clostebol che riguarda il classe 2001. Le audizioni, come riportato dal Corriere dello Sport, si terranno stesso presso la cittadina svizzera. Il processo si svolgerà a porte chiuse perché nessuna parte ha chiesto l’udienza pubblica. Non c’è da sorprendersi: Sinner vive il tutto in maniera più riservata possibile, lontano dalle telecamere.

La data in cui si svolgerà l’udienza è tra il 16 e il 17 aprile, lo si legge anche da un comunicato dello stesso TAS. Una notizia agrodolce per Sinner e i suoi fan: in molti speravano di avere il verdetto quanto prima, in modo da potersi concentrare poi solo ed esclusivamente al campo. Invece dovrà attendere ancora più di tre mesi con la possibilità di disputare i tornei che si terranno fino a quella data ma con il rischio di doversi fermare dopo.