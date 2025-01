Verstappen, confessione drammatica: “Momento terribile”

Il campione del mondo protagonista di una rivelazione che mette i brividi: sono stati attimi di grande paura per il pilota olandese

Paura e smarrimento. Sono questi i sentimenti che si vivono subito dopo un grave incidente in Formula 1. Uno sport che fa del coraggio, ma anche purtroppo del pericolo, la sua caratteristica principale.

Chi si mette al volante di una monoposto che può superare i trecento chilometri all’ora sa a cosa potrebbe andare incontro ed è forse proprio questa adrenalina che vanno a ricercare i piloti della classe regina dell’automobilismo. Così non sorprende che molto piloti vadano anche oltre la F1 e cerchino il brivido anche in competizioni diverse. Lo fa anche Max Verstappen che è il protagonista di un racconto molto toccante su quanto accaduto qualche anno fa.

Il contesto è importante per capire quel che è successo e gli attimi di totale smarrimento vissuti dalla sua scuderia. Siamo nel 2021, il mondiale lottato punto a punto con Lewis Hamilton e vissuto anche ad altissima tensione con polemiche e qualche manovra azzardata. Una di queste c’è stata a Silverstone con un terribile incidente che ha visto protagonista proprio Verstappen dopo il duello con Hamilton.

Su quel momento è tornato Adrian Newey, ora passato all’Aston Martin, raccontando la grande ansia vissuta ai box per le condizioni dell’olandese.

Verstappen, Newey racconta: “Momenti terribili”

L’ingegnere britannico parlando al podcast High Performance ha raccontato quanto accaduto a Silverstone subito dopo l’incidente di Verstappen.

“Sono momenti terribili e lo sono davvero – ha affermato Newey –. Credo che quello di Verstappen a Silverstone sia stato l’ultimo in cui ci siamo chiesti se stava realmente bene“. Quindi il tecnico ora alla Aston Martin racconta quanto accaduto nella comunicazione tra i box e lo stesso pilota subito dopo lo schianto: “Era talmente senza fiato che emetteva solo suoni indistinti. Non capivamo cosa volesse dire“.

Per fortuna l’incidente non ha portato conseguenze gravi per Verstappen che ha comunque riportato una commozione cerebrale e dolori intensi per molti giorni. Inoltre lo stesso pilota ha poi ammesso che per mesi ha dovuto convivere con dei fastidi alla vista. Insomma una brutta esperienza che fortunatamente può essere raccontata perché non ha avuto ripercussioni drammatiche sulla vita e sulla carriera del pilota.

È anche questo il rischio della Formula 1, un rischio che Verstappen si assume con consapevolezza, dimostrando grande coraggio come tutti i piloti che chiudono la visiera e sfrecciano sulle piste del mondo a 300 km/h.