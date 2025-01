Il Clasico parla ancora blaugrana: i terribili ragazzi del Barcellona incantano a Riad

Quei terribili ragazzi incantano ancora una volta. Il Barcellona conquista la Supercoppa con una prestazione da urlo: in Arabia Saudita risuona l’inno blaugrana e il Clasico viene stravinto dalla truppa di Flick, dopo la sonora batosta di ottobre. Lamine Yamal spettacolare: il gioiellino classe 2007 ha incantato a ogni tocco palla. Ottima la reazione del Barca, che era passato in svantaggio dopo il lampo di Mbappé.

In ogni zona del campo c’è un’area strategica ben definita: il Barcellona sta cercando di risalire la corrente riprendendo brillantezza dopo una fase non proprio positiva in campionato. Lewandowski fondamentale nello sviluppo della manovra, Raphinha spaziale e glaciale a pochi passi dalla porta avversaria. Un successo che può dare ancora più fiducia al collettivo, che vuole continuare a volare. Tra Liga e Champions, nel frattempo la Supercoppa è già stata conquistata.