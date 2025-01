Juventus, chi è Alberto Costa il nuovo difensore bianconero?

La Juventus ha dunque chiuso per l’arrivo di Alberto Costa, difensore del Vitória Guimarães. I bianconeri torinesi verseranno nelle casse dei bianconeri lusitani un totale di 15 milioni, circa compresi gli eventuali bonus. Un’operazione lampo della Juve, che così si assicura una giovane promessa del calcio portoghese, con l’obiettivo di allungare la scarna rosa a disposizione di Thiago Motta. Bisognerà ovviamente capire come Alberto Costa si inserirà nel calcio italiano e soprattutto quale sarà la posizione di campo più adatta per lui che ha un fisico da difensore completo e per il momento preferisce giocare a destra

Chi è Alberto Costa, il nuovo terzino della Juventus?

Alberto Oliveira Baio è noto come Alberto Costa è una delle promesse del calcio portoghese portoghese. È nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso. Alto 186 cm e con un peso di 78 kg, Baio gioca principalmente come terzino destro, distinguendosi per fisicità, doti difensive, ma anche una spiccata propensione offensiva.

Cresciuto nelle giovanili del Vitória Guimarães, dove è arrivato nel 2013 dalla piccola società del suo Paese: la Tirsense. Alberto Costa, arrivato quest’anno in prima squadra sotto la guida di Rui Borges, ha scalato rapidamente le gerarchie. Già nel 2021, a soli 17 anni, è stato promosso alla squadra under-23, firmando un contratto triennale con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Il debutto in prima squadra è avvenuto nel gennaio 2024 in Taça de Portugal, seguito dall’esordio in Primeira Liga nell’aprile dello stesso anno contro lo Sporting CP.

In avvio di stagione, Alberto Costa ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 col Vitória Guimarães. E ha segnato anche il suo primo gol in UEFA Conference League, contribuendo al successo contro il St. Gallen.

In totale, in questa sua prima stagione tra i grandi, Baio ha collezionato 10 presenze in campionato, dimostrando solidità e affidabilità. Tanto che Rui Borges lo avrebbe voluto con sé allo Sporting Lisbona al posto di Ivan Fresneda, diretto al Como, almeno finché tutto non è saltato per via dell’intervento della Juventus.