Atalanta e Juventus si annullano: Retegui risponde a Kalulu, 13° pareggio per i bianconeri

Ancora un pareggio per la Juventus che non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta: i gol tutti nella ripresa, Retegui risponde a Kalulu.

ATALANTA-JUVENTUS 1-1

PRIMO TEMPO

Dopo i primi minuti piuttosto blandi, al 25′ la prima vera occasione della partita con Lookman che conclude a rete trovando la grande risposta di Di Gregorio. Risposta della Juve affidata a McKennie che dopo aver ricevuto da Yildiz calcia senza impensierire Carnesecchi. Al 44′ la più grande occasione del primo tempo: dal limite dell’area Yildiz viene murato con il pallone che giunge a Nico Gonzalez che prova il colpo da biliardo, palla di poco fuori. Sullo 0-0 termina la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Ritmi decisamente più alti nella seconda frazione di gioco. Juventus subito pericolosa al 49′ sugli sviluppi da calcio d’angolo: colpo di testa di Kalulu, la palla non entra e Carnesecchi smanaccia sulla linea, poi ci provano anche Thuram e Nico, con l’Atalanta che si salva in qualche modo e riparte con Pasalic che ci prova dal limite, pallone di poco fuori. Al 54′ la Juventus passa in vantaggio: contropiede perfetto dei bianconeri, assist di McKennie per Kalulu che a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia col mancino. Dopo il gol, la Dea cambia immediatamente passo e alza il baricentro: dopo due minuti gran botta di Ederson palla di poco alta. I cambi rinvigoriscono l’Atalanta che va ad un passo dal pari con Lookman: diagonale a botta sicura del nigeriano, salva tutto Gatti. Al 78′ la Dea pareggia: appoggio di testa Bellanova per Retegui che anticipa Savona e supera di Gregorio preso in controtempo. All’84esimo i padroni di casa sfiorano il sorpasso: Zaniolo si accentra e calcia trovando la gran risposta di piede di Di Gregorio. Al primo dei cinque minuti di recupero gran palla di Mckennie per Yildiz che al posto di servire Mbangula in mezzo da solo, calcia col mancino con il suo diagonale che si spegne sul fondo. E’ 1-1 al Gewiss Stadium.