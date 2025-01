Atalanta, ritrovare brillantezza atletica: la ricetta di Gasp

L’Atalanta vuole tornare a essere brillante perché il rientro da Riad ha appurato qualche difficoltà a livello atletico. A Udine è mancata lucidità agonistica e il punto conquistato è stato visto come un buon traguardo. Ma nel vocabolario di Gasperini il traguardo è molto importante e questa sera contro la Juve ecco che la Dea vuole i tre punti. Stare in quota è fondamentale soprattutto in un mese, quello di gennaio, molto importante per le ambizioni di tutte le big.

La probabile formazione dell’Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.