F1, Russell punta al titolo: il pilota Mercedes avverte i rivali!

George Russell ha messo il titolo nel mirino: il pilota della Mercedes ha voluto mandare un avvertimento ai rivali del Circus.

Con l’addio di Lewis Hamilton, passato alla corte della Formula 1, adesso tutti i riflettori di casa Mercedes sono puntati su George Russell. Ora, è lui il nuovo punto di riferimento della scuderia tedesca, su cui il team principal, Toto Wolff, confida molto per riportare la squadra al successo nella prossima stagione di Formula 1. D’altronde, i segnali lanciati nella passata stagione sono stati molto incoraggianti. George Russell ha ampiamente dimostrato di essere un pilota di grande livello, capace di essere all’altezza degli altri big del Circus.

Basti pensare che il pilota britannico nella passata stagione non ha affatto sofferto il dualismo con Lewis Hamilton, anzi. Proprio nel 2024, Russell è stato capace di tenere testa al sette volte campione del mondo, sapendolo battere anche con regolarità sia nelle qualifiche che in gara. Insomma, tassello dopo tassello, Russell si è costruito una solida consapevolezza, la stessa che oggi sta alimentando le sue ambizioni. Per la nuova stagione, Russell vuole alzare ulteriormente l’asticella, mettendo nel mirino il titolo mondiale.

Russell alza l’asticella: titolo nel mirino!

La Mercedes vuole recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione, così come George Russell. Le intenzioni della scuderia tedesca sono quelle di concedere al britannico una monoposto competitiva, in modo da dare fastidio il più possibile alle rinomate scuderie che nel 2025 punteranno a vincere classifica piloti e titolo Costruttori come Ferrari, McLaren e Red Bull. George Russell crede che la Mercedes abbia tutte le carte in regola per poter tornare in alto. Lo stesso pilota lo ha confermato tramite le sue recentissime dichiarazioni.

Il pilota britannico, in un’intervista concessa a Motorsport Week, ha analizzato con parole positive la sua passata stagione e si è mostrato fiducioso per quella nuova: “Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni nel 2024. Credo che in qualifica non sia mai andato così bene: ogni volta che la macchina ha avuto la possibilità di essere in pole, siamo stati in pole. E ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di lottare per la vittoria, ci siamo trovati nella posizione di poterla conquistare. Penso che tra queste gare solo il Canada sia andata male”.

Russell avvisa i rivali!

George Russell confida nella Mercedes. Il pilota è certo che, con una monoposto ambiziosa, nulla è precluso, nemmeno la vittoria del titolo: “Questi risultati mi danno fiducia. Se costruissimo la vettura adatta, saremmo in grado di lottare per il campionato e vincerlo“, ha continuato. “Tutte le poche occasioni che abbiamo avuto quest’anno le abbiamo colte al volo. Come squadra, abbiamo vinto quasi lo stesso numero di gare della McLaren, il che è pazzesco”.