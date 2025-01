Inter, il grido di De Vrij: “Abbiamo tante responsabilità, vogliamo vincere altri trofei”

Fra poche ore l’Inter affronterà il Bologna nel primo dei due match che i nerazzurri hanno da recuperare (insieme a quello contro la Fiorentina, la cui data è ancora da stabilire. Il difensore Stefan De Vrij ha parlato ai canali ufficiali del club ribadendo la voglia della squadra di continuare a vincere: “Indossare questa maglia è sempre un grandissimo onore, abbiamo tanta responsabilità, negli ultimi anni abbiamo vinto molti trofei e vogliamo continuare così”.

Poi ancora: “Come squadra è importante essere un gruppo unito e puntare agli stessi obiettivi. Personalmente credo che l’allenamento sia importantissimo. Io ho sempre lavorato tanto, credo che sia fondamentale investire su se stessi e cercare di migliorarsi ogni giorno, è quello che mi ha portato fino a qui. Il calcio mi ha regalato tantissime emozioni, tanti trofei e mi ha insegnato come reagire ai momenti di difficoltà”.

Chi ti ha fatto appassionare al calcio?

“Mio padre mi ha trasmesso questa passione. Giocare a calcio per me significa rappresentare tanti tifosi e i nostri sono incredibili, ci danno sempre una mano. Andare in campo per loro è un orgoglio”.

Compagni di squadra: chi sfidi?

“Tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa, sono fortissimi e molto diversi tra loro, ognuno ti insegna qualcosa”.

Come ti prepari alle sfide?

“Non ho rituali particolari, cerco sempre di attivarmi, di preparare il corpo alla partita, poi mi piace concentrarmi sulla respirazione e concentrarmi in questo modo”

Legend nerazzurra: chi sfidi?

“La storia di questo Club è piena di campioni, quello che mi sarebbe piaciuto sfidare più di tutti è Ronaldo Il Fenomeno”.

Ti proponiamo una foto: lo Scudetto della seconda stella.

“È stata una notte bellissima. Vincere lo Scudetto della Seconda Stella dopo un percorso così incredibile è stato emozionante, un successo di tutta la squadra”.

La foto con la maglia della Nazionale…

“Così come è un onore indossare la maglia dell’Inter, rappresentare il proprio Paese e partecipare a tornei importanti come europei e mondiali è un orgoglio enorme”.

Un ritratto di te con la famiglia.

“È una foto che mi ricorda un bellissimo momento, ho una moglie e un figlio bellissimi e sono fiero di loro, mi aiutano tantissimo”.