“Stato preoccupante”: mondo dello sport sconvolto, è grave

La denuncia fa scattare l’allarme in tutto il mondo dello sport: le immagini sono eloquenti e spaventano

“Sono in uno stato preoccupante“. Le immagini sono chiare e dimostrano quanto la denuncia non sia poi così lontana dalla realtà. Mondo dello sport sconvolto per quanto sta accadendo ad alcuni atleti, eroi alle scorse Olimpiadi di Parigi.

Sono oltre cento gli sportivi che hanno conquistato una medaglia a cinque cerchi ed ora si ritrovano a dover protestare in maniera anche forte per quello che stanno passando. Arrivare a vincere una medaglia olimpica non è impresa da tutti giorni. Dietro ci sono duri allenamenti, sudore, sacrifici, impegno: tutti ripagato dal poter mettere al collo quella medaglia.

Peccato però che per almeno cento atleti vincitori a Parigi proprio quell’oggetto tanto ambito, quel simbolo del loro avercela fatta, si stia paurosamente rovinando. La denuncia era stata quasi immediata dallo skateboarder americano Nyjah Huston che tramite social ha mostrato le condizioni in cui versava il bronzo ottenuto dopo appena una settimana dalla premiazione. La medaglia era completamente rovinata l’accusa dell’atleta a stelle e strisce che ha spiegato: “Guardatela, sembra rovinata, anche davanti. Sta iniziando a scheggiarsi. Forse – la sua amara conclusione – avrebbero dovuto aumentare la qualità“.

Olimpiadi, scoppia il caso medaglie: sono già rovinate

L’accusa di Huston non è rimasta isolata e i social sono stati inondati dalle proteste di altri olimpionici, come lo schermitore Nick Itkin e la rugbista Ilona Maher, o dei nuotatori francesi.

Sono circa cento i medagliati che hanno visto rovinarsi in poco tempo l’oggetto tanto agognato da ogni sportivo e hanno pensato bene di restituirlo come segno di protesta. Stando a quanto hanno riportato dai media transalpini, alla base delle condizioni preoccupanti delle medaglie c’è la qualità delle stesse ed in particolare i tipi di metalli utilizzati per produrle. Metalli economici che, soprattutto per quelle di bronzo, hanno accelerato il processo di deterioramento delle medaglie.

Un caso che non è passato senza conseguenze. Stando a quanto si legge su ‘La Lettre’, il polverone mediatico sollevato ha portato l’azienda che ha prodotto le medaglie a licenziare i dirigenti responsabili. Una soluzione drastica che non serve però a chi sta vedendo dopo solo pochi mesi rovinarsi il risultato di una vita di sacrifici.

Le medaglie olimpiche sono solitamente custodite in maniera gelosa da chi ha avuto la possibilità di vincerle, una conquista da conservare e mostrare poi ai nipotini raccontando le proprie gesta. Per qualcuno degli eroi di Parigi, invece, c’è il rischio che diventino irriconoscibili.