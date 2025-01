“Vergogna assoluta”: il presidente mostra le chat, caos totale

Scoppia il caso dopo che è saltato l’acquisto che sembrava già fatto: il numero 1 del club pubblica i messaggi ricevuti

Acquisto saltato e bufera con scontro totale tra presidente e procuratore. È il bello e brutto del mercato, da qualsiasi sport lo si guardi. Non è certo una novità che un affare già fatto salti all’improvviso, proprio sul più bello. Ed è anche questo il motivo per cui si dice che fino alle firme tutto può succedere.

Lo ha scoperto sulla sua pelle anche la squadra di basket del Trapani, impegnata nel campionato di Serie A italiano. Il club siciliano aveva ormai chiuso l’arrivo di Dame Sarr dal Barcellona: prenotazioni degli aerei già pronte, visite mediche organizzate, ma alla fine non se n’è fatto più niente. Il cestita ha cambiato idea con il procuratore che ha motivato il presunto dietrofront affermando che non c’era stato nessun accordo trovato, ma soltanto una disponibilità al trasferimento.

Una versione che non convince il patron della Trapani Shark, Valerio Antonini, che utilizza i social per dire la sua versione dei fatti e pubblica anche gli screen delle chat intercorse con il procuratore dell’atleta.

Trapani, bufera Sarr: “Bugiardo e maleducato”

Rapporti ormai deteriorati dopo il messaggio social che Antonini ha inviato all’agente di Sarr. Nel tweet pubblicato in risposta alle dichiarazioni del procuratore, il presidente della formazione siciliana ci va giù pesante.

“Il procuratore di Sarr che non voglio neanche più nominare ha detto che si è fatto una risata a leggere il mio tweet; che la mia reazione è sconcertante e che lui aveva valutato solamente la nostra proposta – inizia così il messaggio di Antonini – ebbene pubblico in esclusiva le chat whatsapp in cui questo signore ci aveva anche fatto cercare per prenotare i biglietti aerei da Barcellona a Trapani per il ragazzo nonché fissare le visite mediche a Trapani per martedì“.

Il presidente racconta anche che ciò che si legge nei messaggi, con l’organizzazione del viaggio da Barcellona a Trapani e la richiesta dei documenti per formalizzare tutto, gli è stato ribadito anche telefonicamente. “Bugiardo e maleducato che non sei altro – il durissimo sfogo di Antonini – ; questo tipo di procuratori sono la rovina dello sport“. Il dirigente si dice “vittima di un raggiro” e conclude il suo sfogo in maniera ancora più dura: “Vergogna assoluta“.

Ora per la società siciliana c’è la necessità di individuare un nuovo rinforzo: nei giorni scorsi si era parlato anche di Danilo Gallinari, ma lo stesso presidente aveva smentito l’ipotesi. Era Sarr il prescelto, ma tutto è finito come peggio non poteva.