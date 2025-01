Federica Pellegrini si è autodenunciata: è stata una pazzia

L’ex nuotatrice ha rivelato una parte di sé che aveva tenuto nascosto a lungo: è stata una follia, se n’è vergognata a lungo

La Divina non smette di stupire. Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più forte che lo sport italiano abbia avuto, una delle più vincenti di sempre.

Da qualche anno ha deciso di uscire dalla vasca per iniziare una nuova vita. Matilde, la figlia avuta dal marito Matteo Giunta, ne è la protagonista assoluta, ma non c’è soltanto lei. La Pellegrini, infatti, si è concessa anche la partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle dove, neanche a dirlo, ha lottato per una ‘medaglia’ che alla fine ha portato a casa.

Un secondo posto che soddisfa l’ex nuotatrice che ha dimostrato di poter far bene anche su una pista da ballo. Del resto, l’eleganza mostrata in vasca dalla Pellegrini ben si abbina alle caratteristiche richieste ad una ballerina. Le sue esibizioni hanno raccolto molti consenti, proprio come le sue apparizioni in gara facevano gioire i tifosi italiani e non solo. La 36enne si è confessata al Corriere della Sera e tra le rivelazioni fatte c’è anche una pazzia che avrebbe voluto tenere segreta, un episodio che ricorda non senza vergogna.

Federica Pellegrini, follia a scuola: ha ammesso tutto

È il ricordo di quanto accaduto durante l’ultimo anno della scuola media che non ha lasciato un buon segno nella ex nuotatrice. La Divina, infatti, ha raccontato di un’autentica follia fatta durante l’anno in cui ha frequentato la terza media. La Pellegrini ha confessato di aver scritto degli insulti ai propri professori.

“Un momento di pazzia, una goliardata, non volevo ferire nessuno – le sue dichiarazioni sull’episodio – . Poi però mi sono autodenunciata. Hanno chiesto chi era stato e mi sono fatta avanti: sono stata io. Si sono stupiti, da me non se l’aspettavano. Ma hanno apprezzato l’onestà“. Quanto accaduto è stato ricordato dalla 36enne veneta anche nella sua autobiografia, in cui ha aggiunto un particolare non di poco conto. Federica Pellegrini ha ammesso di essersi vergognata a lungo per quanto fatto.

Un comportamento che non rappresenta certo un esempio da seguire, con l’ex nuotatrice che ha mostrato un certo pentimento per quanto fatto quando era una ragazzina. Da allora ne è passato di tempo e la Pellegrini è diventata davvero una donna da considerare un esempio. Magari non nei bagni delle scuole, ma sicuramente in una piscina e per sacrificio, impegno e talento.