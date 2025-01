Ferrari, l’addio lascia senza parole: tifosi sconvolti

I tifosi della Ferrari devono fare i conti con una notizia che lascia senza parole: c’è un addio proprio alla vigilia del mondiale

Mancano esattamente due mesi all’inizio del mondiale 2025 di Formula 1. Un mondiale al quale la Ferrari approccia con rinnovate ambizioni. L’arrivo di Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc si spera possa dare la svolta per ritrovare un titolo che a Maranello manca dall’ormai lontano 2008.

Quasi 18 anni senza un trionfo, per quella che resta la scuderia più titolata del Circus. Tanti, troppi ed allora Frederic Vasseur ha iniziato la sua rivoluzione fin dal giorno del suo arrivo al Cavallino Rampante. Una rivoluzione nelle idee, ma anche negli uomini: sono otto i tecnici che hanno lasciato la scuderia dall’arrivo del Team Principal ex Sauber.

Un elenco al quale si aggiunge ora un nuovo nome. Già fuori dalla squadra che si occupa della Formula 1, ufficialmente per dedicarsi ad “altri importanti programmi aziendali”, come da comunicato, Xavi Marcos è ora totalmente fuori dalla Ferrari. L’ex ingegnere di pista di Leclerc, infatti, ha ufficialmente messo fine alla sua avventura con l’azienda italiana. Per lui si aprono ora le porte per una nuova esperienza e potrà incrociare ancora la Ferrari.

Ferrari, lascia Xavi Marcos: il nuovo ruolo

Marcos aveva abbandonato il suo ruolo di ingegnere di pista di Leclerc già durante la scorsa stagione, sostituito da Bryan Bozzi.

Ora l’addio definitivo alla Ferrari e l’inizio della nuova avventura in Cadillac. Lo spagnolo ricoprirà il ruolo di direttore tecnico del programma sportivo LMDh, occupandosi di WEC e IMSA. Proprio la Cadillac nel 2026 sbarcherà in Formula 1 e diventerà l’11ª scuderia sulla griglia di partenza. L’esperienza di Marcos potrebbe rendersi utile anche in questo senso.

L’ex ingegnere di pista di Leclerc, come detto, è l’ottavo tecnico a lasciare la Ferrari sotto la gestione Vasseur. Prima di lui erano già stati allontanati Rosato, Giacobazzi, Makies, Rueda, Matassa, Cardile e Sanchez. Una vera e propria rivoluzione attuata per rimettere ordine nel team rosso di Formula 1 e per lanciare la sfida a McLaren e Red Bull per il titolo mondiale. Questo è l’obiettivo della scuderia di Maranello: nel 2025 Hamilton e Leclerc dovranno portare il Cavallino Rampante nuovamente a trionfare.

L’ultimo pilota che c’è riuscito è stato Raikkonen nel 2007, con il titolo costruttori dell’anno dopo a rappresentare l’ultimo trionfo Ferrari in Formula 1. Ora è il tempo di ritornare a vincere e Vasseur per raggiungere l’obiettivo ha deciso di cambiare molto, partendo dagli uomini. Marcos è l’ultimo a lasciare Maranello: ora è il momento di raccogliere i frutti di questa rivoluzione. Il popolo rosso vuole tornare a gioire e farlo già quest’anno.