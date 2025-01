La Juve si regala il secondo colpo: in prestito dal PSG Randal Kolo Muani

Dopo aver ufficializzato il terzino Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, la Juventus ha accelerato, poco prima della sfida con l’Atalanta per Randal Kolo Muani, attaccante del PSG che arriverà in prestito secco fino al termine della stagione. L’ex Eintracht Francoforte si sottoporrà nella giornata di oggi alle consuete visite mediche di rito e già da domani potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta in vista del big match di sabato contro il Milan.

Un innesto fortemente voluto dal tecnico italo-brasiliano per rinforzare un reparto offensivo scarno visti i problemi di Arek Milik e con un Dusan Vlahovic che, nonostante il recente infortuni, fino a questo momento ha fatto gli straordinari.

Il calciatore francese può essere impiegato in varie zone del campo: da prima punta o da esterno nel consueto 4-2-3-1 del tecnico bianconero e, dopo i primi mesi trascorsi in Francia, dove ha trovato pochissimo spazio con Luis Enrique, cercherà di trovare riscatto in Italia.

Fisicità e rapidità le caratteristiche principali del classe ’98 che può rappresentare una valida alternativa al serbo e fornire una soluzione in più a Thiago Motta permettendo di giocare con le due punte.