Milan, la missione uscite per accendere gennaio: i nomi coinvolti. Inter, sogno ambizioso per la porta

Il Milan ci sta provando. Vuole imprimere una svolta alla sua stagione, seguendo delle linee guida differenti rispetto a quelle che avevano contraddistinto il primo utopico periodo targato Paulo Fonseca. Ai sogni mai realmente compiuti di bel gioco a tutti i costi e dominio su tutti i campi, i rossoneri stanno cercando di sostituire una concretezza magari meno apprezzabile a livello estetico, ma decisamente più pragmatica ed efficace ai fini del risultato. Ovvero la priorità assoluta che i rossoneri devono conseguire per tornare protagonisti quantomeno dell’obiettivo minimo stagionale, ovvero la partecipazione alla Champions League del prossimo anno con tutto ciò che questo andrebbe a comportare dal punto di vista economico e finanziario.

Non che l’aspetto possa generare problemi, visto che in tal senso la guida di Furlani è illuminata e, conti alla mano, sta garantendo risultati da top club assoluto. Il cambio di marcia serve altrove, anche a fronte di sacrifici in uscita che possano ridiscutere le scelte di mercato dispendiose ma non soddisfacenti che hanno caratterizzato le ultime sessioni. Una manifestazione di interesse è arrivata dal Fenerbahce di Mourinho per Pavlovic, difensore nel quale il Milan crede ancora ma per il quale non alzerebbe le barricate a fronte di proposte importanti.

Diverso il discorso per altri profili: a partire da Emerson Royal, che pur essendo impiegato con costanza da Conceicao resta potenzialmente in uscita qualora si presentasse un club interessato. Allo stesso modo risultano tentativi concreti per reperire una sistemazione ad altri giocatori non centrali nel progetto dell’ex tecnico del Porto, come Loftus Cheek e soprattutto Chukwueze.

Un capitolo a parte lo merita Okafor, uno che di fatto era stato ceduto, e la cui mancata partenza è stata accolta in via Aldo Rossi alla stregua di un fulmine a ciel sereno. Anche di questo si è parlato nella missione tedesca delle ultime ore che ha visto protagonisti Furlani e Moncada, volta ad aggiornarsi su obiettivi di mercato che possano rimpolpare la linea mediana, ma anche al tentativo di trovare una soluzione per lo svizzero. Che possa trattarsi di ripristinare il legame che si stava creando con il Lipsia o trovare una nuova sistemazione, la priorità per i milanesi è proprio quella di liberare un posto in rosa e risparmiare il costo del suo ingaggio quantomeno da qui al termine della stagione.

Un nome che resta assolutamente spendibile in chiave rossonera è quello di Warren Bondo: il management è rimasto impressionato dalla prestazione che il centrocampista del Monza ha offerto nell’ultima straripante gara contro la Fiorentina e la prospettiva sarebbe quella di portarlo a Milanello già a gennaio per anticipare una concorrenza (anche cittadina) che in estate sarebbe decisamente più folta. L’idea sarebbe quella di costruire sul classe 2003 un progetto tecnico che vada a fare di lui una sorta di alter ego di Fofana, senza tralasciare la prospettiva di poterlo anche affiancare in una mediana magari meno “di tocco” ma decisamente più concreta e dinamica. Appunto.

In casa Inter le prospettive immediate sono collegate al discorso Frattesi. Il centrocampista continua a non essere soddisfatto del minutaggio riservatogli da Simone Inzaghi, e accoglierebbe di buon grado la corte della Roma se solo i giallorossi passassero alle vie di fatto con una proposta concreta. Senza contropartite tecniche.

I chiave futura invece i discorsi rischiano di essere decisamente più approfonditi, anche in relazione ad un ruolo in cui i nerazzurri hanno investito nel corso dell’ultima estate, ovvero la porta. I 15 milioni spesi per Martinez potrebbero essere recuperati con gli interessi a fine stagione qualora si presentasse un’opportunità in uscita, per poi andare ad investire su un profilo al quale affidare le chiavi del ruolo per gli anni a venire. Carnesecchi, in questo senso, sarebbe per distacco il numero uno della lista dei desideri, nonostante tutte le possibili difficoltà (oneri economici compresi) che andrebbe a comportare una trattativa con il suo club di appartenenza.