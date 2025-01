Roma, Ranieri: “Pellegrini va valutato. Dybala uno spettacolo”

Al termine del match vinto dalla sua Roma allo Stadio Olimpico contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri: “Abbiamo avuto un buon approccio, sapevamo che il Genoa fosse una squadra ostica. La Roma non s’è mai disunita e abbiamo centrato il bersaglio grosso. Dico sempre ai miei di non fermarsi mai, stanno pian piano entrando nell’ottica di non arrendersi mai ed è proprio questo ciò che voglio. In 20 giorni faremo 6 partite, cercheremo sempre di dare il meglio e poi vedremo a che punto saremo in campionato, in Europa League e in Coppa Italia. El Shaarawy? Lo vedo tutti i giorni, meriterebbe di giocare sempre. Tutti fanno sacrifici durante la settimana, anche quelli che non giocano. Lui è un punto di riferimento, quando ho un problema so che può risolvermelo. Pellegrini? Ha un problema al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni. Dybala? Quando gioca così è uno spettacolo, un campione per cui pagare il biglietto“.