Straziante addio al campione d’Italia: tifosi inconsolabili

Il titolo vinto resterà nella storia, il tricolore portato a casa non potrà mai essere dimenticato: i tifosi affranti dal dolore per la scomparsa dell’indimenticato campione

Un combattente, uno di quelli che non si è mai arreso ed ha insegnato a non arrendersi anche ai giovani che si sono avvicinati allo sport grazie a lui. L’Italia è oggi più sola per l’addio di un personaggio che nel suo piccolo ha dimostrato quanto l’impegno e la perseveranza possano risultare decisivi nello sport come nella vita.

Il pugilato italiano perde uno dei suoi grandi maestri, un eroe dei tempi andati. Uno capace di vincere sul ring mettendo k.o. gli avversari, ma anche di far vincere, avviando le carriere di quei giovani che hanno mostrato voglia di indossare i guantoni per dare sfoggio delle proprie abilità.

Addio a Giovanni Moscatelli: l’ex pugile è maestro di boxe è morto all’età di 82 anni. La sua storia, la sua vita, sono la storia e la vita di chi ha dedicato se stesso al mondo dello sport. Tanti i giovani che ha avvicinato al ring, tanti quelli che hanno indossato i guantoni e iniziato a tirare i colpi proprio seguendo il suo esempio e il suo insegnamento. Esempio ed insegnamento che mancheranno alla comunità di Orbassano, paese dove Moscatelli ha creato la sua società, portata oggi avanti dai fratelli Consoli.

Addio a Moscatelli, la boxe perde un maestro

Giovanni Moscatelli ha dato il suo contributo alla boxe italiana non soltanto come maestro. La sua carriera è l’esempio di come si possa arrivare in alto con impegno e dedizione. Quindici anni di combattimenti, 15 anni di incontri e tante vittorie portate a casa. Una in particolare lo rendeva orgoglioso: il titolo italiano dilettanti conquistato e difeso nel 1962 e nel 1963.

In totale sono stati 106 gli incontri disputati da Moscatelli, avvicinatosi alla boxe da bambino. Ad appena 10 anni ha iniziato a indossare i guantoni e frequentare il ring e da allora non ne è più sceso, fino a quando la sua vita non si è spenta. Dopo essersi ritirato, infatti, l’ex pugile ha avviato la Orbassano boxe, sodalizio che ancora oggi esiste. L’addio a Moscatelli verrà dato con i funerali che si celebreranno sabato 18 gennaio alle ore 10:00 nella parrocchia San Giovanni Battista a Orbassano. L’ultimo saluto per chi ha scritto pagine importanti della boxe italiana ed è ricordato con profondo affetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto.