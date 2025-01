Udinese, Okoye indagato per scommesse

Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye è indagato dalla Procura della Repubblica di Udine per scommesse. L’estremo difensore della formazione bianconera sarebbe stato segnalato a seguito di un flusso anomalo di scommesse. La segnalazione riguarderebbe la sua ammonizione durante un match della passata stagione. La gara in questione sarebbe quella contro la Lazio dello scorso 11 marzo 2024. Il calciatore nigeriano era stato ammonito al 19° del secondo tempo per perdita di tempo.

Il nigeriano, al momento, è fuori per un grave infortunio che lo terrà fuori ancora a lungo è stato sostituito ovviamente dal suo secondo Razvan Sava. Tuttavia, l’Udinese, in questa finestra di calciomercato invernale aveva ingaggiato il 27enne portiere norvegese svincolato Egil Selvik. Una mossa probabilmente legata all’infortunio, ma probabilmente anche a questa inchiesta che rischia di mettere a rischio la carriera di Okoye.

Il nigeriano infatti rischia una squalifica fino a quattro anni. Presto si capirà di più e a tempo debito, la Procura inoltrerà sicuramente il fascicolo alla Procura federale per le dovute valutazioni in vista di un’eventuale deferimento e poi giudizio sull’accaduto.