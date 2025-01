Italiano fa la cosa giusta: il Bologna rimonta il Monza 3-1

Dopo i pareggi che hanno messo paura a Roma ed Inter, il Bologna torna a vincere (i tre punti mancavano dallo 0-2 in casa del Torino del 21 dicembre) superando 3-1 il Monza in rimonta.

Nemmeno 5 minuti e la squadra di Bocchetti si era portata in avanti con uno scambio vincente fra Ciurria e Maldini che ha portato quest’ultimo a fare un’altra rete dopo quella realizzata alla Fiorentina. Pronta la reazione dei rossoblu, al 23’ Orsolini mette in mezzo un pallone che Castro devia in porta battendo Turati. Subito dopo la mezz’ora poi ecco la rete del sorpasso: Castro serve Dominguez, palla ad Odgaard che trova il palo lontano per la rete del sorpasso. Infortunio per Bondo fra le fila del Monza che è costretto ad alzare bandiera bianca.

Ritmi più controllati nella ripresa, con il Bologna che trova anche la rete del 3-1 che chiude il match al 69’: sul cross di Lykogiannis, Orsolini arriva con i tempi giusti e regala la sicurezza dei tre punti a Vincenzo Italiano. Dallinga va vicino al poker, ma Turati gli dice di no a due minuti dalla fine.