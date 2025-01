Juventus, Milan giusta medicina per porre rimedio alla “pareggite”?

Sempre e solo pareggi nelle ultime giornate per la Juventus di Thiago Motta che, ancora una volta, nonostante l’imbattibilità in campionato, non è riuscita andare oltre l’1-1 nel recupero della 19a giornata contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Prima Kalulu, poi Retegui ha rovinato la festa all’italo-brasiliano, squalificato a Bergamo, che si è aggrappato al termine della partita all’ottima prestazione della sua squadra nonostante le assenze.

Per la Juventus con quello di martedì sera si è trattato del pareggio numero 13 in 20 partite di campionato, a cui vanno aggiunti quelli in trasferta in Champions League di Lille e Birmingham, per un totale di 12 in 23 partite stagionali, in attesa del ritorno alla vittoria che potrebbe avvenire questa sera contro il Milan.

Il tecnico italo-brasiliano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Torino per presentare la sfida con i rossoneri. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo per la 21a giornata di Serie A, un appuntamento da non sbagliare per gli uomini di Thiago Motta: “La squadra è sempre stata bene dal punto di vista fisica. La richiesta fisica è diversa, lo sapete anche voi che abbiamo avuto situazioni non facili da gestire con dei giocatori che per un problema fisico non hanno potuto giocare. Ma chi è andato in campo ha sempre fatto bene, anche se nell’ultima partita nella qualità del gioco, capendo anche l’avversario, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Fisicamente i ragazzi li vedo sempre bene”.